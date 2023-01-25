حظر وإجراءات صارمة.. مدارس وجامعات أمريكية تدخل خط الحرب ضد تيك توك

وفعّلت العديدُ من المدارس والجامعات في ولاية تكساس وكنتاكي الحظرَ على منسوبيها إلى جانب طلابها، كما أعلن المسؤولون في ولاية فلوريدا دراستهم في حظر التطبيق على جميع مدارس وجامعات الولاية.