حظر وإجراءات صارمة.. مدارس وجامعات أمريكية تدخل خط الحرب ضد تيك توك

دخلت الجامعات والمدارس الأمريكية على خط الحرب القائمة بين الحكومة الأمريكية والتطبيق الصيني تيك توك؛ حيث بدأ عدد منها في حظر البرنامج، إلى جانب مطالبة الطلاب بعدم استخدامه.
وفعّلت العديدُ من المدارس والجامعات في ولاية تكساس وكنتاكي الحظرَ على منسوبيها إلى جانب طلابها، كما أعلن المسؤولون في ولاية فلوريدا دراستهم في حظر التطبيق على جميع مدارس وجامعات الولاية.
واتخذت العديد الجهات التعليمية خلال الأسبوع الجاري إجراءاتٍ صارمة ضد تيك توك، وتم تقييد الوصول إلى التطبيق داخل مقراتها.
ووفقًا لتقارير أمريكية، فإن قادة الجامعات في فلوريدا يسعون لصياغة قوانين على مستوى الجامعات في الولاية لحظر البرنامج؛ وذلك قبل شهر مارس المقبل.
وقامت ٢٠ ولاية أمريكية خلال الشهر الجاري بحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة.