ثاني معاينة لنظام "أندرويد 15".. هذه أبرز ميزاتها

أصدرت شركة "جوجل" ثاني معاينة لنظام تشغيل "أندرويد 15"، والتي ستكون مخصّصة للمطوّرين، وكشفت عن ميزات عديدة تنوي الشركة أن تضمّنها في النظام.
وتظهر المعاينة عن ميزة رئيسة في "أندرويد 15"، تتمثل في دعمه -لأول مرة- الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية على مستوى نظام التشغيل.
وتقول "جوجل" إن نظام التشغيل يتضمن الآن بعض عناصر واجهة المستخدم المصمّمة "لضمان تجربة مستخدم متسقة عبر مشهد الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية".
ويمكن للتطبيقات اكتشاف متى يكون الجهاز متصلاً بالقمر الاصطناعي، وبالتالي التعرُّف على سبب عدم توافر خدمات الشبكة الكاملة.
يُوجد أيضاً دعمٌ لتطبيقات الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعدّدة، إضافة إلى تطبيقات RCS المحمّلة مسبقاً لاستخدام الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية لإرسال الرسائل واستقبالها.
ويتضمن التحديث أيضاً تحسينات لعرض ملفات PDF أيضاً، مما يسمح للمطوّرين بمنح تطبيقاتهم القدرة على عرض ملفات PDF والتعليقات التوضيحية المحمية بكلمة مرور، إضافة إلى السماح لك بالبحث عن الأشياء في ملفات PDF وتحريرها وتحديدها.
ويجب أيضاً أن يكون عرض ملفات PDF المحلية أسرع، وأن يستخدم موارد أقل.
سيتم تحديث عارض PDF نفسه من خلال تحديثات نظام "جوجل بلاي"، بشكلٍ مستقلٍ عن تحديثات إصدار "أندرويد".
إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون تجربة استخدام NFC للدفع مقابل الأشياء "أكثر سلاسة وموثوقية"، كما تمّ تحسين التبديل التلقائي للغة للتعرُّف على الصوت.
ويمكن للمطوّرين الآن أيضاً استخدام وظيفة "أندرويد 15"، لإظهار تطبيقهم على شاشة الغلاف الصغيرة لجهاز قابل للطي.
وستكتشف التطبيقات في "أندرويد 15" أنه يتم تسجيلها، وهناك دعمٌ تمّت إضافته حديثاً لمعيار جهارة الصوت للمساعدة على تجنُّب عدم تناسق جهارة الصوت عند التبديل بين محتوى صوتي مختلف.
وأخيراً، أصبح وضع عدم الإزعاج أكثر قابلية للتخصيص، مما يتيح لك إعطاء معاملة خاصة لبعض القواعد على غيرها، والسماح للقواعد بتشغيل أشياء مثل تحويل الشاشة باللونيْن الأسود والأبيض، وتشغيل الوضع الليلي، وتعتيم خلفية الشاشة.