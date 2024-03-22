ثاني معاينة لنظام "أندرويد 15".. هذه أبرز ميزاتها

وأخيراً، أصبح وضع عدم الإزعاج أكثر قابلية للتخصيص، مما يتيح لك إعطاء معاملة خاصة لبعض القواعد على غيرها، والسماح للقواعد بتشغيل أشياء مثل تحويل الشاشة باللونيْن الأسود والأبيض، وتشغيل الوضع الليلي، وتعتيم خلفية الشاشة.