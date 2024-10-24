علماء صينيون ينجحون في تطوير أول مركبة تحت الماء ذاتية القيادة في العالم

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن نجاح علماء من جامعة تيانجين الصينية، في تطوير أول مركبة تحت الماء ذاتية القيادة في العالم؛ مشيرين إلى أن هذا الكشف يُعَد اختراقًا في مجال البحوث البيولوجية البحرية.