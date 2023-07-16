شركة تصمم أول سيارات كهربائية مخصصة لاستكشاف سطح القمر

أعلنت شركة "كانو" عن تصميمها أول 3 سيارات كهربائية ستكون مخصصة لنقل رواد فضاء ناسا لاستكشاف سطح القمر.
وأوضحت شركة "كانو" أنه تم نقل السيارات الثلاث إلى مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا؛ لاستخدامها في مهمة "أرتيميز 2" إلى الفضاء، والتي ستجعل من الممكن لرواد فضاء "ناسا" استكشاف سطح القمر بسهولة.
ويمكن لتصميم سيارات "كانو" الجديد تحمل نقل رواد الفضاء على سطح القمر مزودين بأي معدات قد يحتاجون لها في مهماتهم؛ مشيرة إلى أن السيارات مزودة بتصميم داخلي وخارجي يوفر لرواد الفضاء والطاقم المساعد الراحة والأمان أثناء رحلتهم من منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء لحين وصولهم إلى وجهتهم ولمسافة تبلغ 9 أميال تقريبًا.
ومن المقرر أن يسافر عبر "آرتيميز 2"، 4 رواد فضاء لرحلة تستغرق 10 أيام تقريبًا، وتخطط "ناسا" لإجراء اختبارات إضافية لكبسولة أوريون وصاروخها للرفع الثقيل الفائق لنظام الإطلاق الفضائي (SLS)؛ لضمان سلامة المركبتين الفضائيتين للبعثات المأهولة المستقبلية إلى سطح القمر.