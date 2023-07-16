شركة تصمم أول سيارات كهربائية مخصصة لاستكشاف سطح القمر

ويمكن لتصميم سيارات "كانو" الجديد تحمل نقل رواد الفضاء على سطح القمر مزودين بأي معدات قد يحتاجون لها في مهماتهم؛ مشيرة إلى أن السيارات مزودة بتصميم داخلي وخارجي يوفر لرواد الفضاء والطاقم المساعد الراحة والأمان أثناء رحلتهم من منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء لحين وصولهم إلى وجهتهم ولمسافة تبلغ 9 أميال تقريبًا.