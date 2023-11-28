تقارير: خوارزميات "إنستجرام" تُقَدم "مقاطع جنسية" للأطفال والمراهقين

وتقول الصحيفة إن من المفترض على هذه الخوارزميات أن تحظر ظهور هذه الإعلانات لهذه المقاطع الحساسة على الأطفال والمراهقين؛ ولكن يبدو أن قصورًا في تطبيق هذه الخوارزميات هو ما يدفعها للظهور.