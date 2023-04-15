ماسك يؤسس شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي... وتساؤلات حول ما يخطط له

وأوردت التقارير كذلك عن مصادر مقربة من ماسك، قولها إنه اشترى ما يقرب من 10 آلاف وحدة معالجة رسوميات لتطوير الذكاء الاصطناعي في أحد مراكز بيانات تويتر، علاوة على أنه يجري محادثات مع مستثمري تسلا و"سبيس إكس" لاستثمار أموال في مشروعه الجديد.