ماسك يؤسس شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي... وتساؤلات حول ما يخطط له

رغم أنه كان من أول الناس المنتقدين لتقنيات الذكاء الاصطناعي، كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك أسس شركته الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت صحيفتا "وول ستريت جورنال" الأمريكية و"الفايننشيال تايمز" البريطانية إلى أنهما اطلعتا على ملف حكومي يظهر تأسيس ماسك شركة ذكاء اصطناعي جديدة أطلق عليها "إكس. أيه آي كروب".
وتظهر الوثائق أن ماسك جعل مقر شركته الجديدة في نيفادا الأمريكية، وأدرج على أنه المدير الوحيد لها، بجانب جاريد بيرشال، مدير مكاتب عائلته، كسكرتير للشركة.
وفتح تأسيس ماسك الشركة بصورة غامضة التساؤلات حول ما ينوي الملياردير المثير للجدل فعله أو تجهيزه.
ويبدو أن ماسك ينوي تجهيز تطبيق مشابه لتطبيق "تشات جي بي تي"، خاصة بعدما اتهمه بأنه "متحيز سياسيًا"، خاصة وأنه تحدث عن أنه يتطلع إلى إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي "تبحث عن الحقيقة".
وأوردت التقارير كذلك عن مصادر مقربة من ماسك، قولها إنه اشترى ما يقرب من 10 آلاف وحدة معالجة رسوميات لتطوير الذكاء الاصطناعي في أحد مراكز بيانات تويتر، علاوة على أنه يجري محادثات مع مستثمري تسلا و"سبيس إكس" لاستثمار أموال في مشروعه الجديد.