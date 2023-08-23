"تيك توك" تصدم مستخدميها بهذا التغيير في "نتائج البحث"

صدمت منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، مستخدميها بإعلان عن تغييرات أحدثتها في أيقونة "نتائج البحث" بالتطبيق.
وأوضحت المنصة أن التغييرات في "نتائج البحث" سيتم تزويدها بالإعلانات المستهدفة دون تدخل أي عنصر بشري، لزيادة الإيرادات.
وستقدم "تيك توك" محتوى مرتبطًا بأي علامة تجارية في كل مرة تبحث فيها عن علامة تصنيف أو مستخدم معين أو أي شيء آخر، وسيتم سحب هذه الإعلانات من مقاطع الفيديو الدعائية المستضافة على النظام الأساسي، وهي موجودة كوسيلة "لتعزيز اكتشاف العلامة التجارية".
يوضح الإعلان أن الإعلانات ستكون ذات صلة باستعلام البحث وسيتم تصنيفها بوضوح على أنها منشور دعائي.
ومن المحتمل أيضًا أن يتم استبعاد الإعلانات من اهتماماتك كما تمثلها استعلامات البحث السابقة وجميع إجراءاتك المتنوعة على منصة التواصل الاجتماعي.
بمعنى آخر، ستفعل الخوارزمية ما تفعله الخوارزمية بالفعل، ولكن في موقع جديد.
ولن يؤدي النقر على منشور دعائي إلى مقاطعة بحثك، وهو أمر جيد.
لقد كان وجود شريط بحث خالٍ من الإعلانات أمرًا ممتعًا طوال فترة وجوده؛ ولكن هذه الخطوة كانت قادمة منذ وقت طويل. لقد كان الأمر حتميًّا؛ حيث بدأ المنافسون مثل إنستجرام في فعل الشيء نفسه في وقت سابق من هذا العام.
وتجدر الإشارة إلى أن الإعلانات تُظهر بالفعل في خلاصة "تيك توك" العادية، والتي تقع بين مقاطع الفيديو التي ينشرها الأشخاص الذين تتابعهم بالفعل.