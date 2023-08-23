"تيك توك" تصدم مستخدميها بهذا التغيير في "نتائج البحث"

وستقدم "تيك توك" محتوى مرتبطًا بأي علامة تجارية في كل مرة تبحث فيها عن علامة تصنيف أو مستخدم معين أو أي شيء آخر، وسيتم سحب هذه الإعلانات من مقاطع الفيديو الدعائية المستضافة على النظام الأساسي، وهي موجودة كوسيلة "لتعزيز اكتشاف العلامة التجارية".