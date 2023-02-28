"يوتيوب" يُقر بحدوث عطل فني معلنًا إصلاحه بشكل كامل

كشف موقع "يوتيوب"، التابع لشركة "ألفابيت"، اليوم الثلاثاء، أنه أصلح عطلًا فنيًّا أثّر على التطبيق الرئيسي لموقع مشاركة الفيديوهات وخدمة "تلفزيون يوتيوب"، بعد إبلاغ آلاف المستخدمين عن مشكلات تمنعهم من الوصول لهذه الخدمات.