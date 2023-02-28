"يوتيوب" يُقر بحدوث عطل فني معلنًا إصلاحه بشكل كامل

كشف موقع "يوتيوب"، التابع لشركة "ألفابيت"، اليوم الثلاثاء، أنه أصلح عطلًا فنيًّا أثّر على التطبيق الرئيسي لموقع مشاركة الفيديوهات وخدمة "تلفزيون يوتيوب"، بعد إبلاغ آلاف المستخدمين عن مشكلات تمنعهم من الوصول لهذه الخدمات.
وكانت منصة "داون ديتيكتور"، التي تتبع الأعطال الفنية في المواقع الإلكترونية، قد بدأت، الاثنين، برصد الأعطال الفنية في "يوتيوب".
وتحدثت المنصة عن وجود 12 ألف حادثة، قال فيها مستخدمون إنه واجهوا مشكلات مع "يوتيوب"، وبدأ الأمر بعد ظهر الاثنين.
وتجمع المنصة المعلومات من مصادر مختلفة -بما فيها المستخدمون- وترسل تقارير بذلك إلى المنصات الرقمية.
من ناحيتها، ذكرت وكالة "رويترز" أن العطل ربما أثّر على مجموعة كبيرة من المستخدمين.
وكتب "يوتيوب" على صفحة الحالة الخاصة به: "أخبار جيدة. لقد تم إصلاح الخلل الآن".
وأضاف أنه بوسع المستخدمين الآن الوصول إلى الخدمات كافة، بما في ذلك التطبيق الرئيسي و"تلفزيون يوتيوب".