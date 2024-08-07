مقطع فيديو مسرب لهاتف "جوجل بيكسل 9 برو" يكشف عن حيل للذكاء الاصطناعي مميزة

أما الميزة الثانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الفيديو، فهي فريدة من نوعها، ويطلق عليها ميزة "آدد مي"، وهي تعمل في حالة التقاطك صورة مع أصدقائك، ثم تبدل الأماكن ويلتقطون صورة لك حتى تتمكنوا جميعًا من الظهور على نفس الخلفية.