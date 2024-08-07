مقطع فيديو مسرب لهاتف "جوجل بيكسل 9 برو" يكشف عن حيل للذكاء الاصطناعي مميزة

كشف مقطع فيديو مسرب لهاتف "جوجل بيكسل 9 برو" عن تضمّنه مهارتين مميزتين للذكاء الاصطناعي في مساعدها الذكي "جيمني".
ويأتي التسريب الجديد قبل أيام من إطلاق جوجل رسميًا هاتفها يوم 13 أغسطس الجاري.
ويظهر الفيديو أن الهاتف سيتضمن حيل للذكاء الاصطناعي الجديدة كليًا، حيث يبدو في المقطع مستخدم لهاتف "بيكسل 9 برو" يلتقط صورة لمحتويات ثلاجته، ثم يطلب من "جيمني" ابتكار طبق يمكن صنعه باستخدام هذه المكونات.
أما الميزة الثانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الفيديو، فهي فريدة من نوعها، ويطلق عليها ميزة "آدد مي"، وهي تعمل في حالة التقاطك صورة مع أصدقائك، ثم تبدل الأماكن ويلتقطون صورة لك حتى تتمكنوا جميعًا من الظهور على نفس الخلفية.
وتعد هذه الميزة مشابهة لبعض حيل تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها بالفعل تحت مظلة "ماجيك إيديتور" على أندرويد.
وفي الوقت الحالي ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الميزات نفسها ستُطرح على هواتف بيكسل القديمة والهواتف المصنعة من قبل شركات تصنيع أخرى في الوقت المناسب.