"بروتون ميل" تطرح إصدارًا تجريبيًّا لتطبيق سطح المكتب الخاص بها وتقدم ميزات "خصوصية" أكبر

أعلنت الشركة السويسرية المطورة لتطبيق "بروتون ميل"، عن طرحها إصدارًا تجريبيًّا لتطبيق سطح المكتب الخاص بها، علاوة على طرحها عدد من الميزات الجديدة، التي تركز على "الخصوصية" الأكبر لمستخدميها.