"بروتون ميل" تطرح إصدارًا تجريبيًّا لتطبيق سطح المكتب الخاص بها وتقدم ميزات "خصوصية" أكبر

أعلنت الشركة السويسرية المطورة لتطبيق "بروتون ميل"، عن طرحها إصدارًا تجريبيًّا لتطبيق سطح المكتب الخاص بها، علاوة على طرحها عدد من الميزات الجديدة، التي تركز على "الخصوصية" الأكبر لمستخدميها.
وكانت الشركة السويسرية قد طرحت عددًا من بدائل البريد الإلكتروني والتطبيقات التي تركز على الخصوصية كبديل لتطبيقات بريد إلكتروني شائعة؛ مثل "جوجل"، و"مايكروسوفت"، و"آبل".
وأشارت الشركة إلى أن إصدار سطح المكتب من "بروتون ميل" و"بروتون كاليندر" سيتم إطلاقه رسميًّا في أوائل عام 2024.
وتقول الشركة: إن تطبيق سطح المكتب يتمتع بتصميم حديث مع تجربة خالية من الفوضى.
وقال آندي ين، الرئيس التنفيذي لشركة "بروتون": "بينما يستخدم العديد من الأشخاص البريد الإلكتروني على سطح المكتب في المتصفح، لا يزال بإمكان تطبيقات سطح المكتب توفير مزايا معينة مثل دعم أفضل دون اتصال بالإنترنت".
وتابع بقوله: "لهذا السبب، قررنا إطلاق تطبيق سطح المكتب، وهو أمر لا يوفره جيميل أيضًا".
ويوفر تطبيق سطح المكتب الآن تطبيقات "بروتون" على جميع الأنظمة الأساسية الرئيسية، سواء "ويندوز"، أو "ماك أو إس".
وبالإضافة إلى تطبيق سطح المكتب، تطلق بروتون العديد من الميزات الجديدة لجميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك قواعد إعادة التوجيه التلقائي للبريد الإلكتروني.
وسيتم تشفير الرسائل المرسلة بهذه الطريقة بين حسابات "بروتون"، وهي تدعم إعادة التوجيه التلقائي غير المشفر إلى حسابات غير تابعة لـ"بروتون".
وبالإضافة إلى ذلك يتكامل "بروتون ميل" الآن مع برنامج إدارة علاقات العملاء "CRM" ودعم العملاء؛ حيث تتطلع الشركة إلى تنمية حضورها في عالم الأعمال.
وتقول "بروتون": إن تشفير الرسائل المعاد توجيهها مع الحفاظ على الأمان الذي تعتمده الشركة على العلامة التجارية نفسها؛ كان يمثل تحديًا هائلاً.
ويتيح تحديث "بروتون ميل" إمكانية معاينة المرفقات قبل تحميلها على أي جهاز، وتشير "بروتون" إلى أن هذه التقنية لن تمس بأمن أو خصوصية المستخدم على الإطلاق.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت "بروتون" تحديثات في تطبيق "بروتون كاليندر" "تقويم بروتون"؛ حيث قامت بتحسين عمليات البحث على الويب، مع إضافة أيام العطل الرسمية.