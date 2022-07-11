"هواتف محددة" على القائمة الحمراء تستفيد من التحديث الجديد في آيفون

ورغم أنه يمكن حاليًّا تنزيل الإصدار التجريبي الأولي، بفضل برنامج المطورين، لكن لا يُنصح بذلك؛ لأنه يمكن أن يكون غارقًا بالأخطاء والمشكلات، بل الانتظار ريثما يصدر الإصدار التجريبي الثاني في وقت لاحق من يوليو الجاري.