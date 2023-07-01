"ماسك" يعلن سياسة جديدة لـ"تويتر": غير الموثقين حدهم اليومي قراءة 800 تغريدة

وطبقًا لتغريدة، نشرها "ماسك"، فإن الحسابات المؤكدة (الموثقة) سوف تقتصر على قراءة 8000 منشور/ يوميا، فيما الحسابات التي لم يتم التحقق منها (غير الموثقة) سيتمكن أصاحبها من قراءة 800 منشور يوميًّا، فيما أصحاب الحسابات الجديدة، التي لم يتم التحقق منها، حدهم الأقصى 400 تغريدة قراءة يوميًّا.