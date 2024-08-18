"جوجل" تجعل نظام تشغيلها للسيارات يتفاعل مع صوتك

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية أطلقت تحديثًا لنظام تشغيل "أندرويد أوتو" الخاص بالسيارات، والذي يقدم عددًا من المهام الذكية الجديدة.
وأوضح تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" أن مساعد جوجل الذكي الجديد على "أندرويد أوتو"، يمكنه أن يتفاعل مع صوت المستخدمين بصورة أشبه بما يقدمه مساعد "سيري" من أبل.
وستعمل التفاعلات الصوتية لـ"أندرويد أوتو" بصورة منفصلة عن واجهة المستخدم الأساسية التي تظهر أسفل الشاشة داخل السيارة، وستعمل فقط واجهة المستخدم الجديدة عندما تقوم بتفعيل خيار المساعد الصوتي.
ويمكنك مثلًا أن تطلب من مساعد جوجل، العثور على مكتب بريد قريب، لتظهر لك مباشرة واجهة مستخدم جديدة، تحدد لك الموقع الذي تريد الانتقال له.
وبمجرد أن يقوم المساعد بتنفيذ ردك، تختفي واجهة المستخدم تلك وتظهر لك القائمة التلقائية المعتادة من "أندرويد أوتو".
ووعدت جوجل بتعميم هذه الميزة على معظم الأجهزة والسيارات العاملة بنظام تشغيل "أندرويد أوتو" في القريب العاجل.