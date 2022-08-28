الكشف عن تفاصيل ساعة أبل الذكية الجديدة

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أبل تنوي الكشف عن ساعتها الذكية الجديدة في حدثها المرتقب يوم 7 سبتمبر المقبل، إلى جانب هواتف "آيفون 14" الجديدة.