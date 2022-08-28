الكشف عن تفاصيل ساعة أبل الذكية الجديدة

كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل إضافية عن ساعة أبل الذكية الجديدة "أبل ووتش برو"، بشأن مواصفاتها وموعد إطلاقها.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أبل تنوي الكشف عن ساعتها الذكية الجديدة في حدثها المرتقب يوم 7 سبتمبر المقبل، إلى جانب هواتف "آيفون 14" الجديدة.
وبالنسبة لمواصفات "أبل ووتش برو"، ذكرت المصادر أنها ستكون بتصميم مميز مزود بشاشة مسطحة مع انحناء دقيق جدًّا نحو الحواف.
وسيبلغ سُمك الغلاف الخاص بها 47 ميللمتر؛ فيما سيبلغ قياس شاشة الساعة اللمسية 1.99 بوصة، وهو أكبر بشيء قليل من الساعة الحالية التي يبلغ قياس شاشتها 1.77 بوصة.