ماسك يحذّر خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني: سيأتي وقتٌ لا نجد فيه وظائف للبشر بسبب "الذكاء الاصطناعي"

ومضى قائلاً "نتيجة لذلك، سوف تأتي مرحلة حيث لا تكون هناك حاجة إلى الوظائف، ويمكنك عندئذ أن تشغل وظيفة، إذا كنت تريد ذلك.. وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سوف يجعل البشر يشعرون بالارتياح أم لا، ومن بين التحديات في المستقبل هو ما إذا كنا سوف نجد معنى للحياة".