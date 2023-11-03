ماسك يحذّر خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني: سيأتي وقتٌ لا نجد فيه وظائف للبشر بسبب "الذكاء الاصطناعي"

حذّر الملياردير الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على هامش قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" التي عُقدت في بريطانيا، من أنه سيأتي وقت لا يجد فيه البشر وظائف بسبب تطوّر تقنيات "الذكاء الاصطناعي".
وأوضح ماسك، خلال المقابلة التي بثّتها منصته "إكس"، وتناقلتها وسائل إعلام دولية عديدة، أنه يدرك أن وضع ضوابط على تقنيات الذكاء الاصطناعي أمرٌ "مزعج" لكثيرين، مضيفاً "لكن أعتقد أننا تعلمنا على مدار سنوات أن وجود حكم هو أمر جيد".
وتابع بقوله، الذكاء الاصطناعي هو "أكثر قوة مخلة بالنظام في التاريخ، وسوف يكون لدينا في نهاية المطاف شيءٌ أكثر ذكاءً من أذكى إنسان".
ومضى قائلاً "نتيجة لذلك، سوف تأتي مرحلة حيث لا تكون هناك حاجة إلى الوظائف، ويمكنك عندئذ أن تشغل وظيفة، إذا كنت تريد ذلك.. وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سوف يجعل البشر يشعرون بالارتياح أم لا، ومن بين التحديات في المستقبل هو ما إذا كنا سوف نجد معنى للحياة".
ووصف ماسك، قرار بريطانيا بدعوة الصين إلى حضور قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" بـ"الجيد جداً"، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتم إجراء محادثات بشأن سلامة هذه التقنيات من دون حضور واحدة من أهم الدول بالعالم في تطوير تقنياتها.