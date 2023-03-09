"جوجل" تنوي طرح خدمة "في بي إن" لبعض الدول

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تنوي طرح خدمة "في بي إن" لحماية الهواتف الذكية من الاختراق، في بعض الدول لمستخدمي أنظمة تشغيلها.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أعضاء "جوجل وان" هم من سيمكنهم الحصول على خدمات "في بي إن" في دول النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وستسمح "جوجل" باستخدام "في بي إن" على أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس" و"ويندوز" و"ماك".
ويأتي هذا بعد تقارير تفيد بتسريب بيانات شخصية لعدد من مستخدمي "جوجل وان" في الولايات المتحدة عبر "الإنترنت المظلم".