"جوجل" تنوي طرح خدمة "في بي إن" لبعض الدول

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن أعضاء "جوجل وان" هم من سيمكنهم الحصول على خدمات "في بي إن" في دول النمسا وأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.