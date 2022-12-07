"جيفي" تضيف تقنية تسهل الوصول إلى ملفات "GIF"

أعلنت شركة "جيفي" إضافتها تقنيات جديدة تسهل الوصول إلى ملفات "GIF" وتسهيل عمليات البحث عنها على كل المنصات.
وأوضحت "جيفي" أنها أضافت تقنية تسمح بإدخال نص بديل إلى ملفات "GIF"، وهو ما يسهل إمكانية البحث عنها من قبل الأشخاص؛ بمساعدة النص البديل الذي يصور ما تحتويه الصورة من معلومات.
وأفادت "جيفي" أنها تعاونت مع "سكربلي" مزود حلول إمكانية الوصول إلى المحتوى لإضافة نص وصفي لمحتوى النظام الأساسي، حيث ستتمكّن برامج قراءة الشاشة أيضًا من قراءة النص البديل بصوت عالٍ، ما سيساعد الأشخاص المعاقين بصريًا على معرفة ما يحدث في ملف GIF.