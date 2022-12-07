"جيفي" تضيف تقنية تسهل الوصول إلى ملفات "GIF"

وأفادت "جيفي" أنها تعاونت مع "سكربلي" مزود حلول إمكانية الوصول إلى المحتوى لإضافة نص وصفي لمحتوى النظام الأساسي، حيث ستتمكّن برامج قراءة الشاشة أيضًا من قراءة النص البديل بصوت عالٍ، ما سيساعد الأشخاص المعاقين بصريًا على معرفة ما يحدث في ملف GIF.