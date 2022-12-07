تقنية

"جيفي" تضيف تقنية تسهل الوصول إلى ملفات "GIF"

"جيفي" تضيف تقنية تسهل الوصول إلى ملفات "GIF"
سبق
سبق

أعلنت شركة "جيفي" إضافتها تقنيات جديدة تسهل الوصول إلى ملفات "GIF" وتسهيل عمليات البحث عنها على كل المنصات.

وأوضحت "جيفي" أنها أضافت تقنية تسمح بإدخال نص بديل إلى ملفات "GIF"، وهو ما يسهل إمكانية البحث عنها من قبل الأشخاص؛ بمساعدة النص البديل الذي يصور ما تحتويه الصورة من معلومات.

وأفادت "جيفي" أنها تعاونت مع "سكربلي" مزود حلول إمكانية الوصول إلى المحتوى لإضافة نص وصفي لمحتوى النظام الأساسي، حيث ستتمكّن برامج قراءة الشاشة أيضًا من قراءة النص البديل بصوت عالٍ، ما سيساعد الأشخاص المعاقين بصريًا على معرفة ما يحدث في ملف GIF.

شركة جيفي
ملفات GIF

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org