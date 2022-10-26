"أبل" تؤكد تطورًا جديدًا بشأن هواتف "آيفون" المقبلة

أعطت شركة "أبل" الأمريكية تأكيدًا مباشرًا بشأن التجهيزات التي تنوي توفيرها لهواتف "آيفون" المقبلة.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هواتف "آيفون" المقبلة ستكون مدعومة بمنافذ توصيل "يو إس بي سي" الشهيرة؛ بحيث يمكن شحن الهاتف من أي شاحن خارجي.
ويأتي قرار أبل امتثالًا لضوابط الاتحاد الأوروبي، الذي اشترط على شركات التقنية ضرورة عدم إنتاج أي هواتف ذكية بدون منافذ شحن "يو إس بي سي".
وقال مدير التسويق في أبل، جريج جوسوياك: إن أبل ستستبدل منفذ التوصيل الحالي في كافة هواتف "آيفون" المقبلة.
وأوضح المسؤول أن الأوروبيين هم مَن تسببوا في تسريع خطوة التبديل تلك؛ حتى لا تواجه هواتف "آيفون" أي عقبات في البيع والتسويق والترويج.