"أبل" تؤكد تطورًا جديدًا بشأن هواتف "آيفون" المقبلة

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هواتف "آيفون" المقبلة ستكون مدعومة بمنافذ توصيل "يو إس بي سي" الشهيرة؛ بحيث يمكن شحن الهاتف من أي شاحن خارجي.