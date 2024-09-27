"سناب شات" تحذّر من الجدوى الاقتصادية لتقنيات "الواقع المعزّز"

وأوضح "شبيجل"؛ أن الواقع المعزّز قد يدفع في النهاية أموال الإعلانات لأعماله، لكنه عاد، وقال: "من الآمن أن نقول إن المعلنين غير مقتنعين حتى الآن بذلك الأمر".