جوجل: الذكاء الاصطناعي يجب ألا "يتحرك بسرعة ويدمر العالم"

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" في بريطانيا؛ حيث يجتمع حوالى 100 من قادة العالم ومديري التكنولوجيا والأكاديميين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في حرم بلتشلي بارك بالمملكة المتحدة، الذي كان في السابق موطنًا لفك الشفرات التي ساعدت في تحقيق النصر خلال الحرب العالمية الثانية.