"إكس" تفتح الباب أمام "الإعلانات السياسية"

وتجدر الإشارة إلى أن "إكس" لم تقم بعدُ بتحديث صفحات الدعم التي تحدد قواعد الإعلانات السياسية الخاصة بها، على الرغم من أنها قالت في منشور مدونة إنها تقوم بتحديث سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها "للتأكد من أننا نحقق التوازن الصحيح بين معالجة أنواع المحتوى الأكثر ضررًا.. فرض رقابة على النقاش السياسي".