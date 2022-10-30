صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل ثورة التغيير الكبرى في "تويتر" بعد استحواذ "ماسك"

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل ما وصفته بـ"ثورة التغيير الكبرى" في منصة التدوين المصغر الأشهر "تويتر"، بعد استحواذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك عليها.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن ماسك يشرع فعليا بإعداد قوائم بالموظفين الذين ينوي استبعادهم من إدارة تويتر، والتي قد تطال بعض الفرق الكاملة.
ورغم أن الصحيفة الأمريكية، أوضحت أنها لم تتمكن من معرفة العدد الإجمالي للقوى العاملة التي ينوي تخفيضها في تويتر، إلا أنها أشارت إلى أنها قد تصل إلى 75% من العاملين بالمنصة، الذين يبلغ عددهم 7500 موظف.
ورجحت الصحيفة الأمريكية أن تحدث عمليات التسريح الأولى قبل 1 نوفمبر المقبل، وهو ما يمنح ماسك الفرصة لتجنب انهيار أسهم تويتر جراء هذا القرار.
وأفادت الصحيفة بأن إقالة ماسك للرئيس التنفيذي باراج آجراوال والمدير المالي نيد سيجال في اليوم الأول منذ استحواذه على تويتر، ليس إلا مرحلة أولى وستتبعها مراحل أخرى أكثر قوة، وقد تكلفه تعويضات تصل إلى 120 مليون دولار أمريكي.