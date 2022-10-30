صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل ثورة التغيير الكبرى في "تويتر" بعد استحواذ "ماسك"

ورغم أن الصحيفة الأمريكية، أوضحت أنها لم تتمكن من معرفة العدد الإجمالي للقوى العاملة التي ينوي تخفيضها في تويتر، إلا أنها أشارت إلى أنها قد تصل إلى 75% من العاملين بالمنصة، الذين يبلغ عددهم 7500 موظف.