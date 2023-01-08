تغييرات جذرية كبيرة.. "ماسك": إدراج ميزات النص الطويل في تويتر مطلع فبراير

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر، صباح اليوم، أن المنصة مقبلة على تغييرات جذرية كبيرة خلال عام 2023، من أبرزها السماح بالنصوص الطويلة .
وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن ميزة النص الطويل سيتم إدراجها مطلع شهر فبراير المقبل، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل .
وأكد أن هناك تغييرات أخرى ستجرى على واجهة المنصة التي ستتم في وقتٍ قريبٍ، وهي الجزء الأول من عملية التطوير والتغيير التي ستشهدها تويتر.
وكان إيلون ماسك قد أكّد في وقتٍ سابقٍ الشهر الجاري، أن نظام التنقل في "تويتر" سيتغيّر هذا الشهر، وسيسمح النظام الجديد لمستخدمي موقع التدوين المصغر بالتنقل السريع بين التغريدات والموضوعات و"الترندز" (الموضوعات الأكثر رواجاً).