تقارير: "تويتر" تدرس منع بعض التطبيقات من الوصول إلى واجهة منصتها

كشفت تقارير إخبارية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر" تدرس منع تطبيقات "الطرف الثالث" مثل تطبيقات "تويت بولت" من الوصول لواجهة منصتها.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيقات الطرف الثالث سيتم منحها من الوصول إلى واجهة برمجة "تويتر"، موضحةً أن مصادر داخلية في "تويتر" ناقشت خلال محادثات داخلية عبر تطبيق "سليك" توقيت منع هذه التطبيقات مثل "تويت بولت" أو "تويتريفك".
وأوضح أحد العاملين في "تويتر" أن عملية حظر هذه التطبيقات باتت مسألة وقت، وقد يتم في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة.