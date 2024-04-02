"شات جي بي تي" تفتح إمكانية استخدام أدواتها للذكاء الاصطناعي من دون حساب

أعلنت شركة "أوبن أيه آي" خطوة جديدة توصف بأنها ستوسّع من نطاق توافر أدوات الذكاء الاصطناعي حول العالم، بعدما سمحت باستخدام خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي" من دون حساب.
ويستخدم حالياً أكثر من 100 مليون شخص في 185 دولة حول العالم أسبوعياً تطبيق "شات جي بي تي"، ويبدو أن فتح إمكانية الاستخدام دون حساب، سترفع من عمليات استخدامه بصورة كبيرة.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم طرح القدرة على استخدام "شات جي بي تي" دون حساب تدريجياً، لذلك قد لا تكون متاحة على الفور للجميع، لكنها قادمة بالتأكيد.
ولكن الشركة تقول أيضاً إن إنشاء حساب سيمكّن صاحبه من القدرة على حفظ ومراجعة سجل الدردشة الخاص به، ومشاركة الدردشات، إضافة إلى فتح ميزات إضافية مثل المحادثات الصوتية والتعليمات المخصصة، كما يقدم أيضاً لأصحاب الحسابات "وسائل حماية إضافية للمحتوى"، مثل حظر المطالبات.