"واتساب" يدعم ميزة تحوله إلى منصة للاجتماعات المرئية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ؛ دعم منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" ميزة جديدة ستجعلها بديلاً مثالياً لمنصات الاجتماعات المرئية الشهيرة.
وأوضح زوكربيرج في منشوره أن "واتساب" سيدعم للمرة الأولى إمكانية مشاركة الشاشة خلال مكالمات الفيديو، لتصبح المنصة بتلك الطريقة مثلها مثل منصات المكالمات المرئية الشهيرة "زووم" و"مايكروسوفت تيمز".
ويمكن من خلال هذه الميزة مشاركة المستندات والصور وأي شيء آخر قد يكون على شاشتك مع الموجودين كافة في المكالمات المرئية الموجودة لديك.
يمكنك الوصول إلى هذه الميزة من خلال النقر على أيقونة المشاركة، ثم تختار ما إذا كنت تريد مشاركة تطبيق معين فقط أو مشاركة شاشتك بالكامل، بغض النظر عن أي شيء.