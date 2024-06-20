هدية خاصة من "سامسونج" لمستخدميها بمناسبة انطلاق "أولمبياد باريس"

قدمت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية هدية خاصة لمستخدمي هواتفها وأجهزتها الذكية بمناسبة انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وكشفت سامسونج النقاب عن مجموعة من الملحقات الخاصة بأولمبياد باريس، والتي تشمل أكثر من 50 طرازاً من هواتفها الذكية.
وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أن احتفالها بانطلاق دورة الألعاب الأولمبية يأتي لكونها الراعي الرئيسي للأولمبياد منذ فترة طويلة وأردت أن يشارك مستخدميها الأحداث بمجموعة من الهدايا التذكارية.
وزينت سامسونج الهواتف ببعض تصميمات الألعاب وشعار أولمبياد باريس 2024.
هناك ملحقات أخرى، على سبيل المثال، هناك جراب مقاوم للماء من شأنه أن يحافظ على هاتفك آمنًا من المطر والغبار.
وهناك كذلك حبل يمكن ربطه بالحقيبة أو الحافظات، ولأن رواد "أولمبياد باريس" قد يكونون بالخارج طوال اليوم، ويقومون بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو باستمرار ومشاركتها على الشبكات الاجتماعية، فقد تحتاج إلى بنك طاقة للحفاظ على شحن البطارية.
وجاء أبرز هذه الهواتف التي قدمت لها سامسونج هذه الملحقات التذكارية على النحو التالي:
- جلاكسي زد فليب 5
- جلاكسي إس 24 ألترا
- جلاكسي إس 24 بلس
- جلاكسي إس 24
- جلاكسي إس 23 إف إي
- جلاكسي أيه 55 الجيل الخامس
- جلاكسي إيه 35 الجيل الخامس
- جلاكسي أيه 25 الجيل الخامس
- جلاكسي أيه 15 الجيل الرابع والخامس
- جلاكسي أيه 5 إس