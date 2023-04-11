"منسوخة من "تلغرام".. "واتساب" يُقرر إضافة هذه الميزة

وللميزة الجديدة خصائص عدة؛ منها البحث عنها والاشتراك بها بسرعة دون الحاجة إلى دعوة أو النقر على رابط، كما يجري مع المجموعات حاليًا، وتتيح التحكم في من يمكنه تلقي رسائل القناة والخصوصية الكبيرة للمستخدمين؛ إذ تُظهر لقطة شاشة (screenshot) للنسخة التجريبية معلومات المستخدمين الذين ينضمون إلى القناة التي ستبقى مخفية.