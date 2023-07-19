"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني بـ Chrome

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.
ونشرت Google تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة (Use-After-Free)؛ إعادة استخدام الذاكرة، والوصول غير مصرح به للذاكرة (Out of Bounds Memory Access).
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (115.0.5790.98/99) لنظام التشغيل Windows و(115.0.5790.98) لأنظمة التشغيل Mac وLinux، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/07/stable-channel-update-for-desktop.html