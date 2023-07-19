"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني بـ Chrome

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة (Use-After-Free)؛ إعادة استخدام الذاكرة، والوصول غير مصرح به للذاكرة (Out of Bounds Memory Access).