هل البيانات الشخصية في خطر؟ لجنة التجارة الفيدرالية تحقّق مع مؤسّس ChatGPT

واستندت اللجنة في اتهامها، بشكل خاص، إلى المعلومات المرتبطة في الخلل الذي تسبّب في تسريب بيانات حساسة لمستخدمي ChatGPT التي كان من ضمنها البيانات البنكية للمستخدم، الأمر قالت عنه شركة OpenAI إن عدد المستخدمين المتأثرين كان صغيرًا جدًا، فإن لجنة التجارة الفيدرالية قلقة من أن هذا ينبع من الممارسات الأمنية السيئة للشركة.