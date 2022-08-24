تغييرات إدارية في تويتر لمواجهة اتهامات "التزوير"

وأظهر تقرير لموقع "إنغادجيت" التنقي المتخصّص، أن تويتر قررت دمج إدارات المعلومات المضللة والبريد العشوائي مع بعضهم بعضا، بعد دعاوى متزايدة من معاناة المنصة من مشكلات أمنية وروبوتية متراخية.