تغييرات إدارية في تويتر لمواجهة اتهامات "التزوير"

أجرت منصة التدوين المصغر "تويتر" تغييرات إدارية لمواجهة الاتهامات المتزايدة بـ"التزوير والتزييف" بشأن الحسابات المزيفة على المنصة.
وأظهر تقرير لموقع "إنغادجيت" التنقي المتخصّص، أن تويتر قررت دمج إدارات المعلومات المضللة والبريد العشوائي مع بعضهم بعضا، بعد دعاوى متزايدة من معاناة المنصة من مشكلات أمنية وروبوتية متراخية.
وتهدف تويتر من خلال عملية الدمج تلك لتضييق الخناق على المعلومات الخاطئة والمحتوى الضار عبر المنصة، وسيُطلق على الفريق المدمج اسم "وحدة المنتجات والخدمات الصحية"، وستقودها إيلا إروين.
وأخبرت إروين الموظفين أن الوحدة الجديدة لها الأولوية بلا رحمة، لضبط كل المحتوى على تويتر، وأنهم باتوا يعملون كفريق واحد ولن تعود تويتر للعمل على شكل فرق أو جزر منفصلة.
وقال متحدث باسم تويتر إن التعديل الإداري يعكس التزام الشركة المستمر بترتيب الأولويات وتركيز فرقها على السعي لتحقيق أهدافها".