"إكس" تمنح مستخدمي هذه الخدمة ميزة جديدة خاصة بمقاطع الفيديو

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، منحت مستخدمي خدمات "بلو" مدفوعة الأجر ميزة جديدة مرتبطة بمقاطع الفيديو.
وقال مالك منصة "إكس" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه سيمكن لمستخدمي "إكس بلو" مدفوعة الأجر، تحميل مقاطع الفيديو التي يفضلونها من على الموقع.
ولكن اشترط ماسك لتنفيذ تلك الخاصية الجديدة أمرين، أولًا أن يسمح منشئ المحتوى صراحة بتنزل مقاطع الفيديو التي ينشرها على المنصة.
ثانيًا أن يكون المستخدم مشتركًا في خدمات "إكس بلو" ويحصل حسابه على علامة التوثيق الزرقاء الشهيرة.
وأشار ماسك إلى أن هذه الميزة ستعمل من خلال النقر على قائمة المساعدة (النقاط الثلاث بجانب التغريدة أو الفيديو عندما يكون المقطع في وضع ملء الشاشة).
وأفاد بأن هذه الخاصية متاحة لمستخدمي الحواسيب الشخصية والمحمولة، وستتاح قريبًا إلى مستخدمي الهواتف الذكية.
ويرغب ماسك بتلك الخطوة، في عدم لجوء الأشخاص إلى مواقع ويب أو تطبيقات خارجية لتحميل مقاطع الفيديو التي يرغبون في الاحتفاظ بها.