"أبل" تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف "آيفون 18"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف "آيفون 18" المرتقب إصدارها خلال عام 2026 المقبل.
وتظهر التسريبات من داخل الشركة الأمريكية أن "أبل" من المتوقع أن تستغني عن "النوتش" الخاص بالكاميرا الشهير، وتدمج الكاميرا الأمامية تحت الشاشة لتكون مزودة بتقنية "فيس آي دي" أيضا.
ويشير التسريب إلى أن أبل تختبر حاليا حلا لتقنية "فيس آي دي" المدمجة تحت الشاشة، حيث تستخدم نافذة زجاجية شفافة دقيقة مدمجة في لوحة الشاشة.
ومن المتوقع أن تسمح هذه المنطقة الشفافة الصغيرة بمرور ضوء الأشعة تحت الحمراء من مصفوفة مستشعرات TrueDepth عبر الشاشة بأقل تشويه، بينما يبقى باقي الشاشة دون تغيير.
وتشبه هذه التقنية طرق الزجاج المثقوب بدقة أو المحفور بتقنية النانو الحالية التي تستخدمها بعض شركات تصنيع أندرويد لإخفاء مستشعرات فتح القفل بالوجه التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء تحت الشاشة.
وتقول المصادر إن اختبارات "أبل" دفعت مُورّدي المكونات ذات الصلة إلى أقصى درجات الاستعداد للإنتاج الضخم المُحتمل.
وتذكر المصادر أن أبل تستعد لإطلاق هاتفي "آيفون 18 برو" و"آيفون 18 برو ماكس" في سبتمبر 2026.
ولكن يتفق مُعظم المُحللين على أن ميزة Dynamic Island لن تختفي تمامًا، بل ستتقلص بشكل كبير لأن الكاميرا الأمامية فقط هي التي ستظل بحاجة إلى فتحة مرئية، بينما تنتقل مُستشعرات TrueDepth أسفل الشاشة.
ويتوقع مُحلل الشاشات، روس يونغ، ومارك غورمان من بلومبرغ، أن تكون ميزة Dynamic Island أصغر حجمًا بشكل ملحوظ في طرازات Pro لعام 2026.