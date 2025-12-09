"أبل" تعلن نهاية عصر تقنية شهيرة في هواتف "آيفون 18"

ولكن يتفق مُعظم المُحللين على أن ميزة Dynamic Island لن تختفي تمامًا، بل ستتقلص بشكل كبير لأن الكاميرا الأمامية فقط هي التي ستظل بحاجة إلى فتحة مرئية، بينما تنتقل مُستشعرات TrueDepth أسفل الشاشة.