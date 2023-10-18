"إكس" تُجري تغييرًا كبيرًا في أدوات التحقق من الحقائق الخاصة بها بعد شكاوى مرتبطة بالحرب في غزة

وكتبت الشركة: "بدءًا من اليوم، أصبحت المصادر مطلوبة الآن للمذكرات المقترحة، ولم نطلب ذلك من قبل؛ لأن بعض الملاحظات المفيدة لا تحتاج إلى مصادر بطبيعتها؛ على سبيل المثال ما يشير إلى تفاصيل المنشور أو الوسائط التي يحتوي عليها؛ لكن هذه الحالات أقل شيوعًا، ونعتقد أن التأثير الإجمالي لهذا التغيير سيكون إيجابيًّا".