ثغرة تقنية في "تويتر" تسمح بالتغريدات الخاصة للخروج إلى العلن

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التدوين المصغر "تويتر"، تواجه ثغرة تقنية تسمح بالتغريدات الخاصة عبر تقنية "تويتر سيركل" في المجموعات الخاصة للخروج إلى العلن من خارج هذه الدوائر.
وتسبب ظهور هذه التغريدات في حالة من الضيق لعدد من المستخدمين، خاصة وأنه يتم خلال هذه الدوائر المغلقة مناقشة معظم الأمور الخاصة والحساسة.
وأوضح موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، أنه حاول التواصل مع إدارة تويتر لكنه لم ينجح بسبب حل مالك المؤسسة إيلون ماسك، فريق العلاقات العامة بالكامل.
واشتكى أكثر من مغرد من أن تغريداتهم الخاصة بتقنية "تويتر سيركل" تظهر للعامة من خارج الدوائر الخاصة، علاوة على أنه لم يتم تضمين التسمية التي تشير إلى حالة الدائرة فقط، حتى لو كان واضحًا أنه لا يمكن مشاركتها في مكان آخر.