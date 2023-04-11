ثغرة تقنية في "تويتر" تسمح بالتغريدات الخاصة للخروج إلى العلن

واشتكى أكثر من مغرد من أن تغريداتهم الخاصة بتقنية "تويتر سيركل" تظهر للعامة من خارج الدوائر الخاصة، علاوة على أنه لم يتم تضمين التسمية التي تشير إلى حالة الدائرة فقط، حتى لو كان واضحًا أنه لا يمكن مشاركتها في مكان آخر.