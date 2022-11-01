تسريبات: "ماسك" يريد إعادة خدمةٍ أغلقتها "تويتر" منذ 2016

وذكرت المصادر أن من غير الواضح حاليًا توقيت إعادة إطلاق "فاين" أو الطريقة التي سيتم إعادة إطلاقها به؛ ولكنها أفادت بأن "ماسك" يريد دمج تجربة "فاين" في النظام الأساسي لتويتر، لينافس بقوة خدمات "تيك توك" و"يوتيوب شورتس" و"رييلز".