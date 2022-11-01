تسريبات: "ماسك" يريد إعادة خدمةٍ أغلقتها "تويتر" منذ 2016

كشفت تسريبات من داخل منصة التدوين المصغر "تويتر"، أن مالكها الجديد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، يرغب في إعادة خدمةٍ سَبَق أن أغلقتها تويتر منذ 2016.
وكشفت صحيفة "آكسيوس" الأمريكية، أن "ماسك" يريد أن يعيد خدمة "فاين" للفيديوهات القصيرة، التي سَبَق أن أغلقتها تويتر منذ 2016، ليدخل في سباق المنافسة مع "تيك توك".
وأفادت المصادر أن "ماسك" طلب من الإدارة التنفيذية الجديدة لتويتر إعادة مهندسي "فاين" للعمل مجددًا، ضمن خططه لتطوير المنصة.
وذكرت المصادر أن "ماسك" يرغب أيضًا في زيادة إيرادات تويتر، عن طريق فرض رسوم إجبارية على عدد من المشاهير أو مستخدمي خدمات "تويتر بلو".
وذكرت المصادر أن من غير الواضح حاليًا توقيت إعادة إطلاق "فاين" أو الطريقة التي سيتم إعادة إطلاقها به؛ ولكنها أفادت بأن "ماسك" يريد دمج تجربة "فاين" في النظام الأساسي لتويتر، لينافس بقوة خدمات "تيك توك" و"يوتيوب شورتس" و"رييلز".