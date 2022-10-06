واتساب يطور ميزة جديدة تمنع المستخدمين من أخذ لقطة شاشة لبعض المحادثات

وقال موقع "WaBetaInfo" الذي يتابع أخبار تطبيق "واتساب" أولًا بأول: إن تطبيق التواصل الفوري الذي يستخدمه أكثر من ملياري إنسان، يعمل على نسخة جديدة تتضمن هذه الميزة.