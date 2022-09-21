تقرير يكشف عن سياسات "تيك توك" مع الحسابات الشعبية

وقال أحد الموظفين في "تيك توك" خلال اجتماع: "لا نريد أن نتعامل مع هذه الحسابات مثل باقي الحسابات الأخرى، نريد قدرًا أكبر من التساهل معهم"، رغم أن إرشادات الشركة تنص على أنه يتم التعامل مع جميع المستخدمين بنفس السياسات والطرق.