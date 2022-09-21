تقرير يكشف عن سياسات "تيك توك" مع الحسابات الشعبية

كشف تقرير صحفي مسرب من داخل اجتماعات "تيك توك" عن اتفاقها على منحها سياسات "تساهلية" مع عدد من الحسابات الشعبية والشهيرة.
وأوضحت مجلة "فوربس" أنها حصلت على تسجيلات صوتية لاجتماعاتها تتحدث عن توفير مستويات معاملة تفضيلية معتدلة للحسابات الأكثر شعبية، خاصة تلك التي لديها أكثر من 5 ملايين متابع.
وقال أحد الموظفين في "تيك توك" خلال اجتماع: "لا نريد أن نتعامل مع هذه الحسابات مثل باقي الحسابات الأخرى، نريد قدرًا أكبر من التساهل معهم"، رغم أن إرشادات الشركة تنص على أنه يتم التعامل مع جميع المستخدمين بنفس السياسات والطرق.
ولن تكون بتلك الطريقة "تيك توك" أول منصة تفعل هذا، حيث كشفت تقارير سابقة أن "ميتا" سمحت لمستخدميها الذين يمتلكون عددًا كبيرًا من المتابعين للالتفاف بصورة كبيرة على القواعد والإرشادات والضوابط.