تطبيق كلاسيكي للموسيقى يعود إلى الحياة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن أحد التطبيقات الكلاسيكية الشهرية لبث الموسيقى، في بدايات الحواسيب الإلكترونية سيعود إلى الحياة.
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن شركة "راديونومي" المالكة لتطبيق "وينامب" الشهير منذ عام 2014، قررت أن تعيده إلى الحياة مجدداً.
ولم تكشف الشركة عن تفاصيل العودة الجديدة لـ"وينامب"، ولكن أشارت إلى أنها ستواكب عصر التطبيقات والمتاجر الإلكترونية الحالية مثل "سبوتيفاي".
وأشارت إلى أن "وينامب" سيقدم بتجربة "مُعاد تصميمها بالكامل" مع ميزات البث الصوتي والراديو بالإضافة إلى اتصال أوثق بالفنانين.
وسيسعى "وينامب" إلى استغلال الشعور بالحنين إلى الماضي "النوستالجيا"، لتحقيق شهرة كبيرة للتطبيق الجديد.