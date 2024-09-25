مايكروسوفت تعلن ابتكارَها أداةً تعالج "هلوسة" الذكاء الاصطناعي

وتعمل الأداة الجديدة أولًا عن طريق وضع علامة على النص الذي يحتوي على نوع من الخطأ الواقعي باستخدام "اكتشاف الأساس"، وهي ميزة -وفقًا لمايكروسوفت- "تحدد المحتوى غير القائم على الأساس أو الهلوسة". ثم تتحقّق من صحة النص من خلال مقارنته بمصدر صحيح، والذي يمكن أن يكون إما مستندًا أو نصوصًا تم تحميلها.