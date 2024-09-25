مايكروسوفت تعلن ابتكارَها أداةً تعالج "هلوسة" الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن ابتكارها أداة جديدة يمكنها أن تساعد في علاج ما أطلقت عليه "هلوسة" الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت مايكروسوفت، وفقًا لما أوردته صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية، أنّ الأداة الجديدة يمكنها تصحيح وعلاج الهلوسة التي يسبّبها الذكاء الاصطناعي، من خلال التحقق المتبادل من النتائج مع الحقائق.
يذكر أن مصطلح "هلوسة" الذكاء الاصطناعي يستخدم بشكل شائع عند تقديم روبوتات الدردشة ردودًا غير منطقية على أسئلة اعتيادية.
وقالت الشركة الأمريكية: إن أداة "التصحيح"، وهي أداة تهدف إلى إصلاح النص غير الصحيح الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائيًّا.
وتعمل الأداة الجديدة أولًا عن طريق وضع علامة على النص الذي يحتوي على نوع من الخطأ الواقعي باستخدام "اكتشاف الأساس"، وهي ميزة -وفقًا لمايكروسوفت- "تحدد المحتوى غير القائم على الأساس أو الهلوسة". ثم تتحقّق من صحة النص من خلال مقارنته بمصدر صحيح، والذي يمكن أن يكون إما مستندًا أو نصوصًا تم تحميلها.