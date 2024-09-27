قصة "إيفو رانك".. علاجات ولقاحات من الطبيعة تُكتشف بتوقيع الذكاء الاصطناعي

تمكّن علماء وباحثون من جامعة تكساس من تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي المدرَّب على قواعد التطوير، يمكنه اكتشاف علاجات ولقاحات بروتينية مستوحاة من الطبيعة.
وأوضح الباحثون، وفقًا لما أورده موقع "ساينس ديلي" العلمي المتخصص، أن العلماء طوروا نموذج هندسة البروتينات للذكاء الاصطناعي الذي أطلقوا عليه اسم "إيفو رانك"، لتطوير واستخراج ديناميكيات أساسية لازمة لتقديم علاجات أكثر فعالية وأقل سُمّية واستراتيجيات وقائية جديدة في الطب.
ويقدم نموذج الذكاء الاصطناعي معلومات لتصميم العلاجات واللقاحات القائمة على البروتين، من خلال الاستفادة من المنطق الأساسي من العمليات التطورية للطبيعة.
ويقدم نموذج الذكاء الاصطناعي، مثالاً جديدًا وملموسًا لكيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي في إحداث تغيير جذري في البحث الطبي الحيوي والتكنولوجيا الحيوية على نطاق أوسع.
وقال دانييل دياز، عالم أبحاث في علوم الكمبيوتر: "كانت الطبيعة تطور البروتينات لمدة 3 مليارات عام، حيث قامت بتحوير أو تبديل الأحماض الأمينية والاحتفاظ بتلك التي تفيد الكائنات الحية".
وتابع بقوله: "يتعلم إيفو رانك كيفية تصنيف التطور الذي نلاحظه من حولنا، لتقطير المبادئ التي تحدد تطور البروتين واستخدام هذه المبادئ حتى تتمكن من توجيه تطوير تطبيقات جديدة تعتمد على البروتين، بما في ذلك تطوير الأدوية واللقاحات، فضلاً عن مجموعة واسعة من أغراض التصنيع الحيوي".