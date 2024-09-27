قصة "إيفو رانك".. علاجات ولقاحات من الطبيعة تُكتشف بتوقيع الذكاء الاصطناعي

وتابع بقوله: "يتعلم إيفو رانك كيفية تصنيف التطور الذي نلاحظه من حولنا، لتقطير المبادئ التي تحدد تطور البروتين واستخدام هذه المبادئ حتى تتمكن من توجيه تطوير تطبيقات جديدة تعتمد على البروتين، بما في ذلك تطوير الأدوية واللقاحات، فضلاً عن مجموعة واسعة من أغراض التصنيع الحيوي".