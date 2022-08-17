"ميتا" تتيح ميزة جديدة لتعزيز منافستها لـ"تيك توك"

طرحت شركة "ميتا"، ميزة جديدة وُصفت بأنها ستعزز منافستها المتزايدة مع تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك".
وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "ميتا" أتاحت حاليًا إمكانية نشر أي شخص "رييلز" (خدمتها المنافسة لتيك توك)، من إنستجرام إلى فيسبوك مباشرة، دون الحاجة إلى إعادة رفع مقطع الفيديو مرة أخرى إلى فيسبوك.
كما أتاحت "ميتا" كذلك إمكانية إنشاء "رييلز" تلقائيًّا باستخدام القصص التي تم مشاركتها بالفعل، وهو ما سيوفر جهدًا كبيرًا على المستخدمين في إمكانية تجهيز مقطع فيديو جديد مخصص.
ومنحت "ميتا" أيضًا خيارات "دمج رييلز" لكل من فيسبوك وإنستجرام، والتي تمزج أكثر من رييلز مع بعضها.
وتستعد كذلك "ميتا" لتوفير ميزة "فيسبوك ستارز" قريبًا لجميع المبدعين المؤهلين لذلك؛ حيث سيتمكن خلالها منشئو المحتوى من الوصول إلى المزيد من إحصاءات رييلز عبر منصة "كرييتور ستوديو" التابعة لها؛ بما في ذلك مدى الوصول والدقائق التي شوهدت، ومتوسط وقت المشاهدة؛ لمساعدتهم على معرفة المحتوى الذي يناسب جماهيرهم.