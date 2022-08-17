"ميتا" تتيح ميزة جديدة لتعزيز منافستها لـ"تيك توك"

وتستعد كذلك "ميتا" لتوفير ميزة "فيسبوك ستارز" قريبًا لجميع المبدعين المؤهلين لذلك؛ حيث سيتمكن خلالها منشئو المحتوى من الوصول إلى المزيد من إحصاءات رييلز عبر منصة "كرييتور ستوديو" التابعة لها؛ بما في ذلك مدى الوصول والدقائق التي شوهدت، ومتوسط وقت المشاهدة؛ لمساعدتهم على معرفة المحتوى الذي يناسب جماهيرهم.