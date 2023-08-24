"نيفيديا" تعلن زيادة مبيعات الرقائق إلى الضعف والسبب "الذكاء الاصطناعي"

أعلنت شركة "نيفيديا" العملاقة والمتخصصة في مجال تصنيع الرقائق، أن مبيعاتها ارتفعت إلى الضعف؛ بسبب ارتفاع الطلب على الرقائق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتقول الشركة إن الإيرادات قفزت إلى أكثر من 13.5 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.
وتتوقع نيفيديا أيضًا أن ترتفع المبيعات بشكل أكبر في الربع الحالي وتخطط لإعادة شراء 25 مليار دولار من أسهمها.
وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 6.5% في تداولات ممتدة في نيويورك؛ مما أضاف إلى مكاسبها الضخمة هذا العام.
وقالت نيفيديا أيضًا إنها تتوقع إيرادات تبلغ حوالى 16 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.
وهذا أعلى بكثير من توقعات "وول ستريت"، وسيعادل ارتفاعًا بنحو 170٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا، في بيان: "لقد بدأ عصر جديد من الحوسبة".
وأضاف: "الشركات في جميع أنحاء العالم تنتقل من الأغراض العامة إلى الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي".