"جوجل" مجبرة على دفع مليون دولار بسبب اتهامات بـ"التمييز"

سيتعين على شركة "جوجل" الأمريكية، دفع أكثر من مليون دولار، بسبب اتهامات قضائية وُجهت لها بـ"التمييز".
وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن "جوجل" ستدفع التعويضات لمديرية تنفيذية سابقة، رفعت دعوى قضائية عليها متهمة إياها بـ"التمييز بين الجنسين".
واتهمت "أولكو رو"، مديرة الهندسة في "جوجل كلاود"، الشركة بتوظيفها في عام 2017 في منصب أقل أجرًا من الرجال ذوي الخبرة الأقل الذين تم تعيينهم في أدوار مماثلة في نفس الوقت، وعندما اعترضت أصدرت الشركة قرارًا انتقاميًّا بحقها وطردتها من العمل.
وقررت هيئة محلفين في نيويورك أن جوجل ارتكبت تمييزًا على أساس الجنس، وتدين الآن لـ"رو" بمبلغ إجمالي قدره 1.15 مليون دولار كتعويضات تأديبية والألم والمعاناة التي تسببت فيها.
ويأتي ذلك بعد ما يقرب من خمس سنوات من تنظيم حوالى 20 ألف موظف في جوجل إضرابًا للمطالبة بتغييرات حول تعامل الشركة مع سوء السلوك الجنسي والتمييز.
وبينما تعهدت الشركة ببذل قصارى جهدها فيما يتعلق بالتحرش الجنسي؛ فإن استجابتها لا تزال تترك الكثير مما هو مرغوب فيه فيما يتعلق بموضوعات التحيز.