"جوجل" مجبرة على دفع مليون دولار بسبب اتهامات بـ"التمييز"

واتهمت "أولكو رو"، مديرة الهندسة في "جوجل كلاود"، الشركة بتوظيفها في عام 2017 في منصب أقل أجرًا من الرجال ذوي الخبرة الأقل الذين تم تعيينهم في أدوار مماثلة في نفس الوقت، وعندما اعترضت أصدرت الشركة قرارًا انتقاميًّا بحقها وطردتها من العمل.