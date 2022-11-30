تفاصيل ميزة "واتساب" الجديدة ومتى ستصل لكافة المستخدمين

كشفت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، قبل أيام عن تقنية جديدة أضافتها إلى تطبيقاتها، ولكن لا يزال هناك تساؤلات حولها من كثير من المستخدمين.
وأوضح تقرير منشور عبر قناة "جيو تي في"، أن ميزة واتساب الجديدة (إرسال الرسائل إلى نفسك)، تعد واحدة من التقنيات التي كانت مطلوبة من قبل المستخدمين.
وأوضح التقرير أن الميزة الجديدة ستصل قريبًا إلى كافة مستخدمي واتساب لمستخدمي إصدارات "آي أو إس" و"أندرويد"، بعدما طرحتها لمدة طويلة في الإصدار التجريبي.
وتتيح الميزة للمستخدمين إرسال رسائل لأنفسهم، ويمكن الوصول للدردشة بسهولة، ومرئية فقط لهم.
وسيسمح لهم بنشر وحفظ أي شيء من نهايتهم بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية وحفظ الروابط وبطاقات الاتصال وتحميل المستندات كما يفعلون أثناء الدردشة مع الآخرين.
بدأت واتساب علنًا اختبار هذه الميزة في أكتوبر، والميزة ستكون متاحة لكافة المستخدمين في الأسابيع المقبلة.