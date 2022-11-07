ماسك يتوعّد بالحظر الدائم لهذه الحسابات على "تويتر"

وكانت تويتر تطلب من حسابات المحاكاة الساخرة أن تقول ذلك في كل من حساباتهم وسيرتهم الذاتية، وتضمنت العواقب تعديل الملف الشخصي أو التعليق المؤقت أو التعليق الدائم - على الرغم من أن الأخير نادراً ما تم فرضه.