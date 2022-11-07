ماسك يتوعّد بالحظر الدائم لهذه الحسابات على "تويتر"

توعّد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك؛ بالحظر الدائم للمستخدمين لفئة معينة من الحسابات على منصة التدوين المصغر "تويتر".
وأوضح ماسك؛ في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه سيحظر بشكل دائم المستخدمين، الذين ينتحلون شخصية الحسابات.
واستثنى ماسك؛ من الحظر أو التعليق الدائم لحسابات منتحلي الشخصيات، مَن يتم تصنيفهم بوضوح على أنهم محاكاة ساخرة للشخصيات.
تأتي هذه الخطوة بعد أن قام عديدٌ من مستخدمي "التحقّق الأزرق" الذين تم التحقق منهم بتغيير حساباتهم إلى ماسك غير شخصي بنفسه.
وقبل استحواذ ماسك على الموقع، نصت قواعد تويتر بالفعل على أنه "لا يجوز للمستخدمين انتحال شخصية الأفراد أو المجموعات أو المنظمات لتضليل الآخرين أو إرباكهم أو خداعهم، أو استخدام هوية مزيفة بطريقة تعطل تجربة المستخدمين على تويتر".
وكانت تويتر تطلب من حسابات المحاكاة الساخرة أن تقول ذلك في كل من حساباتهم وسيرتهم الذاتية، وتضمنت العواقب تعديل الملف الشخصي أو التعليق المؤقت أو التعليق الدائم - على الرغم من أن الأخير نادراً ما تم فرضه.