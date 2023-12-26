اكتشاف برمجيات ضارّة في "أندرويد" يمكنها سرقة كلمات المرور الخاصة بك

وتزيد خطورة هذه البرمجيات في نظام تشغيل "أندرويد 12" والإصدارات السابقة، حيث يمكنها استخدام خدمة إمكانية الوصول للحصول على وصول غير مصرح به، لكنها تعمل بشكل مختلف قليلاً عن الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل بسبب القيود الأمنية الجديدة التي فرضتها جوجل.