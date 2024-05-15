"جوجل" تكشف النقاب عن "ماوس" يعمل من دون استخدام اليدين.. كيف يعمل؟

وأوضحت "جوجل"، في بيان رسمي، أن هذا الماوس سيكون مثاليًّا لعشاق الألعاب؛ حيث سيمكّن المستخدمين من التحكم في مؤشر الكمبيوتر من خلال حركات رؤوسهم وإيماءات الوجه.