"جوجل" تكشف النقاب عن "ماوس" يعمل من دون استخدام اليدين.. كيف يعمل؟

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية النقاب عن أول "ماوس" "فأرة" كمبيوتر يمكنها أن تعمل من دون استخدام اليدين.
وأوضحت "جوجل"، في بيان رسمي، أن هذا الماوس سيكون مثاليًّا لعشاق الألعاب؛ حيث سيمكّن المستخدمين من التحكم في مؤشر الكمبيوتر من خلال حركات رؤوسهم وإيماءات الوجه.
ومن المتوقّع أن يعمل هذا الماوس قريبًا على كافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".
وتعتمد الأداة على الكاميرا الأمامية للهاتف لتتبع تعابير الوجه وحركات الرأس، والتي يمكن استخدامها للتحكم في المؤشر الافتراضي.
ويمكن للمستخدم أن يبتسم "لتحديد" العناصر التي تظهر على الشاشة، على سبيل المثال، أو يرفع حاجبه الأيسر للعودة إلى الشاشة الرئيسية على هاتف يعمل بنظام "أندرويد".
بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدمين تعيين حدود أو أحجام إيماءات لكل تعبير؛ حتى يتمكّنوا من التحكم في مدى وضوح تعبيراتهم لتشغيل إجراء معين للماوس.
ولإطلاق الأداة على "أندرويد": تعاونت "جوجل" مع منظمة هندية تدعى "إنكلوزا" تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.