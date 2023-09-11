"أكبر تغيير في 11 عامًا".. هذه مفاجأة "آبل" في مؤتمرها غدًا

ويهدف القانون الأول من نوعه، إلى تقليل عدد أجهزة الشحن التي يجب على المستهلكين التعامل معها عند شراء جهاز جديد، والسماح للمستخدمين بشحن هذه الأجهزة عبر كابلات؛ حتى لو تم إنتاجها من قِبَل شركات مصنعة مختلفة.