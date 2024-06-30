"جوجل" تدعم رسائلها النصية بـ"الذكاء الاصطناعي"

ومن المهم ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي لا يقرأ محادثاتك الخاصة، وأن محادثتك مع برنامج الدردشة المذكور ليست مشفرة من طرف إلى طرف؛ لذلك قد ترغب في توخي الحذر بشأن المعلومات التي تقدّمها إلى "جيمني"؛ حيث يتم تخزين سجل الدردشة مع "جيمني" لمدة تصل إلى 18 شهرًا بشكل افتراضي.