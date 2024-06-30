"جوجل" تدعم رسائلها النصية بـ"الذكاء الاصطناعي"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" توسع حاليًا من دعم مختلف ميزاتها وخدماتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي عن طريق تقنيتها الجديدة "جيمني".
وأوضحت التقارير أنه بعد دعم جوجل بريدها الإلكتروني "جيميل" بخدمات "جيمني للذكاء الاصطناعي"؛ قررت توسيعها إلى "رسائل جوجل" النصية القصيرة.
ورغم أن هذه الميزة مطروحة حاليًا لعدد قليل من المستخدمين؛ فإن جوجل تشير إلى أن هذا التحديث يتم تعميمه تدريجيًّا على مختلف مستخدميها حول العالم.
وسيتيح دمج خدمات "جيمني" على نظام أندرويد في الرسائل النصية، إمكانية طرح الأسئلة سريعًا عليه، وتقديم تعليمات أثناء التنقل دون الحاجة لغلق تطبيق الرسائل.
وتشير التقارير إلى أن هناك زر الإجراء العائم الجديد الذي سيظهر أعلى زر "بدء الدردشة" في الزاوية اليمنى السفلية؛ مما يتيح لك الوصول السريع والسهل إلى خدمة الذكاء الاصطناعي.
ومن المهم ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي لا يقرأ محادثاتك الخاصة، وأن محادثتك مع برنامج الدردشة المذكور ليست مشفرة من طرف إلى طرف؛ لذلك قد ترغب في توخي الحذر بشأن المعلومات التي تقدّمها إلى "جيمني"؛ حيث يتم تخزين سجل الدردشة مع "جيمني" لمدة تصل إلى 18 شهرًا بشكل افتراضي.
لكن يمكنك زيادة ذلك إلى 36 شهرًا أو تقليله إلى 3 أشهر فقط.
ولن يتتبع "جيمني" موقعك أيضًا؛ لكنه سيعرف موقعك العام فقط بناءً على عنوان IP أو عنوان المنزل الخاص بك حتى يتمكن من إنشاء المعلومات ذات الصلة.